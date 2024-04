Trier Arzt in Eifel ermordet und vergraben: Prozessbeginn

Nach der Ermordung eines Arztes vor mehr als einem Jahr in der Eifel beginnt am heutigen Montag in Trier der Prozess gegen die drei mutmaßlichen Täter. Es handelt sich um die damalige Lebensgefährtin des Opfers, deren zur Tatzeit 16-jährigen Sohn und einen damals ebenfalls 16 Jahre alten Freund der Familie. Das Trio soll den Mediziner am 30. Dezember 2022 „entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatplans“ getötet und die Leiche in einem Waldstück vergraben haben, heißt es in der Anklage.