Artenschutzprogramm soll Sumpfschildkröten heimisch machen

Wiesbaden/Mainz Naturschützer in Hessen und Rheinland-Pfalz wollen die fast vom Aussterben bedrohte Europäische Sumpfschildkröte durch ein umfangreiches Auswilderungsprogramm wieder in den heimischen Gewässern ansiedeln.

Überwiegend am Rhein und seinen Nebenflüssen werden dazu für die braun-schwarzen und leicht gelblich gesprenkelten Reptilien Lebensräume geschaffen, wie Sibylle Winkel von der hessischen AG Sumpfschildkröte und die Sprecherin vom Naturschutzbund NABU in Rheinland-Pfalz, Fiona Brurein, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden sagten. Ziel sei, dass sich die bis zu Handteller großen erwachsenen Tiere wieder selbst erhalten können.