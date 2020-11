Artenhilfskonzept: Wendehals vor dem Aussterben schützen

Ein Wendehals sitzt neben seinem Küken auf einem Ast. Foto: Attila Kovacs/MTI/AP/dpa/Archivbild

Wiesbaden/Mainz Die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland will den Wendehals vor dem Aussterben schützen. Dafür sei ein Artenhilfskonzept erarbeitet worden, das Nahrungsmöglichkeiten und Nistplätze für die Vogelart erhalten soll, teilte das hessische Umweltministerium am Samstag in Wiesbaden mit.

