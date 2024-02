Bibliotheken Arsenverdacht: Saar-Universitätsbibliothek sperrt Bücher

Laut Mitteilung der Universitätsbibliothek Bielefeld kann das giftige Arsen in grünen Farbstoffen vorkommen. Daher würden Bücher aus der Zeit etwa mit grünen Einbänden überprüft. Wie viele Bücher in Bielefeld tatsächlich betroffen sind, war zunächst unklar. Vermutlich seien es weniger als zehn Prozent. Nach Angaben des Deutschen Bibliotheksverbandes ist das Problem bereits seit Längerem auch in anderen Bibliotheken bekannt.