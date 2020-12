Arp Museum: Dialogische Schau mit Rodin und Arp

Remagen Die Corona-Pandemie zwingt auch eines der bedeutendsten Kunstmuseen in Rheinland-Pfalz wieder zur Schließung. Trotzdem hat es für 2021 große Pläne.

Höhepunkt im Ausstellungsjahr 2021 im Arp Museum in Remagen soll eine dialogische Schau mit Werken von Auguste Rodin und Hans Arp sein. „Beide stehen für den Beginn einer jeweils neuen Ära der Bildhauerei“, teilte das derzeit coronabedingt geschlossene Museum am Rhein am Donnerstag mit. „Anhand von über 100 Werken macht die großangelegte Schau überraschende Verwandtschaften ihres Schaffens erlebbar.“ Vom 27. Juni bis 14. November 2021 seien Skulpturen, Reliefs und Zeichnungen von Rodin (1840-1917) und Hans Arp (1886-1966) zu sehen. Zuvor wird diese Schau laut Planung noch bis zum 16. Mai 2021 in Basel in der Schweiz zu sehen sein.