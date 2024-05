Gedenkstätten Arolsen Archives: Digitale Bildungsplattform NS-Geschichte

Das inhaltliche Spektrum des neuen Angebots reicht von der Beschäftigung mit historischen Orten und Ereignissen bis zu heutigen gesellschaftlichen Themen. So können Nutzerinnen und Nutzer in einem der Minispiele etwa auf virtuelle Spurensuche in der weitverzweigten Landschaft der Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald gehen. In weiteren Modulen geht es um Fragen wie: Was bedeutet Jüdischsein heute? Wie viel NS-Vergangenheit steckt in unserem Alltag? Oder wie wäre mein Leben mit einem anderen Pass?