Armutskonferenzen: Corona verstärkt Probleme von Armen

Saarbrücken/Mainz Vor einer Verschärfung von Armut im Folge der Corona-Pandemie warnen die Armutskonferenzen im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Und: Die Tafeln melden wieder steigende Zahlen von Hilfsbedürftigen.

Von Armut betroffene Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bekommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit besonders hart zu spüren. „Sie sind die Verlierer dieser Pandemie in mehrerer Hinsicht“, sagte der Sprecher der Landesarmutskonferenz Rheinland-Pfalz, Albrecht Bähr, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Armutsquote werde weiter steigen. Zudem rutschten auch Menschen, die bisher an der unteren Schwelle der Mittelschicht lägen, in die Armutsreihe.