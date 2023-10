Soziales Armutskonferenz: Spaltung in Arm und Reich spürbarer denn je

Die Landesarmutskonferenz als ein Zusammenschluss unter anderem von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und Selbsthilfeinitiativen hatte sich am 30. September in Mainz mit Menschen mit Armutserfahrung getroffen. Diese Menschen würden von vielen aktuellen Ereignissen in besonderer Weise getroffen. Sie spürten die hohe Inflation mehr, die gekletterten Energiepreise träfen sie heftiger - auch weil sie häufig in eher schlecht isolierten Wohnungen lebten oder ältere und preiswertere, dafür aber stromfressende Haushaltsgeräte hätten. Bei dem Treffen habe der überwiegende Teil der Betroffenen berichtet, dass die Preissteigerungen sehr große Schwierigkeiten bereiteten und Transferleistungen oder Einmalzahlungen unzureichend seien.