Armutskonferenz: Armut droht sich in Pandemie zu verschärfen

Saarbrücken Vor einer Verschärfung von Armut im Folge der Corona-Pandemie warnt die Armutskonferenz im Saarland. Und: Die Tafeln melden auch in Rheinland-Pfalz wieder steigende Zahlen von Hilfsbedürftigen.

Klasen schätzte, dass im Zuge von höherer Arbeitslosigkeit und dem Wegfall von Minijobs die Armutsquote steigen werde. Themen wie Stromsperren, Wohnungsverlust und Verschuldung würden „leider an Bedeutung gewinnen“. Derzeit betrage die Armutsquote im Saarland 17 Prozent. „Das sind knapp 170 000 Betroffene.“ Bei Kindern und Jugendlichen liege die Quote bei 22,5 Prozent.

Die Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland melden derzeit „stabile bis steigende Zahlen“, sagte Sabine Altmeyer-Baumann, Vorsitzende des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland in Bad Kreuznach. „Die Situation der Leute ist prekär und sie wird prekär bleiben.“ Nachdem am Anfang der Pandemie ältere Menschen aus Angst vor einer Infektion teils wegblieben, fühlten sie sich jetzt sicherer: alles auf Abstand oder mit Bringdiensten. Laut Verband sind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland 66 Tafeln, darunter 11 im Saarland, aktiv.