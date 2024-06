Fernsehen ARD zeigt im TV weniger „Verstehen Sie Spaß?“

Die ARD zeigt im Fernsehen weniger vom Showklassiker „Verstehen Sie Spaß?“. Für das Erste werde man künftig noch drei statt bisher fünf Ausgaben pro Jahr produzieren, teilte der zuständige Südwestrundfunk (SWR) am Montag in Stuttgart mit. Hintergrund sind Sparpläne in dem öffentlich-rechtlichen ARD-Haus, um mehr Geld für digitale Angebote zu schaffen und damit ein jüngeres Publikum zu erreichen.