Medien ARD-Regionalradios teilen sich Abendprogramm

Die ARD steht unter Spardruck. Medienpolitiker in den Bundesländern fordern deutliche Einsparungen. Die Länder arbeiten derzeit selbst an der Reform des Auftrags und der Struktur des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks und möchten im Herbst ein Ergebnis vorlegen. Dahinter steht auch eine Debatte darüber, wie hoch der Rundfunkbeitrag in Deutschland sein sollte.