ARD hat kein Problem mit Pokal-Halbfinale in Völklingen

Saarbrücken Nach Ansicht des TV-Rechteinhabers muss sich Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken für die Austragung des DFB-Pokal-Halbfinals keinen neuen Spielort suchen. „Aus Sicht der ARD kann das Spiel selbstverständlich in Völklingen stattfinden.

Die Auswahl der Spielstätte obliegt letztlich dem DFB in Absprache mit den Sicherheitsbehörden und dem Verein. Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest steht als erster Viertligist in der Pokal-Historie im Halbfinale, das am Sonntag (18.00 Uhr) in Dortmund ausgelost und am 21./22. April ausgetragen wird. Mögliche Gegner der Saarländer, die als unterklassiges Team in jedem Fall Heimvorteil genießen, sind Cup-Verteidiger Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.