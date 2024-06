Gericht Arbeitsunfall bei betrieblicher Impfung nicht ausgeschlossen

Der Schweinegrippeerreger sei ein pandemisches Virus gewesen, das erst im Frühjahr 2009 bekannt worden sei. „Angepasste Impfstoffe standen damals nicht zur Verfügung.“ Deshalb habe sich die Ständige Impfkommission veranlasst gesehen, im Oktober 2009 eine besondere Impfempfehlung auszusprechen. An erster Stelle habe sich diese an alle Beschäftigten der unmittelbaren Gesundheitsversorgung mit Patientenkontakt gerichtet. „In Anbetracht der zeitlichen Abläufe, der Neuartigkeit und der Dringlichkeit sowie der Übertragungswege ist es nicht ausgeschlossen, dass sich der Kläger in der Akutphase dieser neuartigen Influenza am 9. November 2009 aus seinem Beschäftigungsverhältnis heraus zum Schutz der Patienten zur Impfung berechtigt und veranlasst sah“, erklärte die Vorsitzende Richterin.