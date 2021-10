Arbeitsministerium: Facebook-Werbung an SPD-Interessierte

Berlin/Mainz TV-Satiriker Böhmermann war empört: Sein Team hatte zu politischer Facebook-Werbung recherchiert, die von Ministerien maßgeschneidert an Partei-Interessierte ausgespielt wurde. Nun hat ein Ministerium Konsequenzen gezogen.

Wegen speziell an SPD-Mitglieder gerichtete Facebook-Anzeigen hat sich das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium von einem Werbedienstleister getrennt. Grund für das Ende der Zusammenarbeit sei „Targeting von SPD-Anhängern“, teilte ein Sprecher am Dienstag auf Anfrage mit, also das gezielte Ansprechen von SPD-Mitgliedern in dem sozialen Netzwerk.