Arbeitsmarkt : Luxemburg hat viele neue Jobs für Pendler zu bieten

Der Arbeitsmarkt in Luxemburg sendet deutliche Signale: Pendler aus der Großregion werden gesucht. Foto: TV/vetter friedemann

Luxemburg Die Zahl der Grenzgänger ist im Großherzogtum innerhalb eines Jahres um fast 10 000 gestiegen. Mehr als jeder zweite neu geschaffene Arbeitsplatz geht an Pendler aus Deutschland, Frankreich oder Belgien. Eine Analyse des Arbeitsmarkts.

Wer der Ansicht ist, dass der Luxemburger Arbeitsmarkt aufgrund der wirtschaftlichen Struktur des Landes lediglich Betriebswirte und Spezialisten im Finanzwesen sucht, liegt zwar nicht ganz falsch. Vor allem Mitarbeiter in der Branche der Informations- und Kommunikationstechnologie, Management-Berater, Experten im Risikomanagement für Banken sowie Buchhalter und Sekretäre werden derzeit arg benötigt. Aber auch Reinigungskräfte und Erzieher sowie Fachkräfte im sozialen Bereich werden dringend gebraucht.

Die Qualifikationen: Die Luxemburger Arbeitsverwaltung Adem hat aufgrund fehlender Daten sieben Studien in den Branchen Finanzsektor, Industrie, Bauwesen, Hotel und Gaststätten, Handel, Transport und Logistik sowie Handwerk entwickelt, wonach man den Bedarf genauer ermittelt hat: Beschäftigte im Bereich IT und Projektmanagement werden immer häufiger gesucht, andere fallen demnach der Automatisierung zum Opfer – sowohl in der Fertigung wie auch in Büros.

Dabei wurde aber auch festgestellt, dass insbesondere das Handwerk händeringend nach guten Mitarbeitern sucht. Technologische, ökologische, gesellschaftliche Trends schaffen laut der Adem aber auch Arbeit in neuen Bereichen wie Cloud-Architekten, Berufe im Zusammenhang mit der Wiederverwertung von Rohstoffen und Barista in Coffeeshops.

Auch bleibt es dabei, dass Sprachkenntnisse in Luxemburg von ­zentraler Bedeutung sind. Laut Adem sind hauptsächlich Kenntnisse der französischen Sprache wichtig, etwa in Berufen im Bereich Sekretariat. Aber sogar auch Reinigungskräfte müssten ein Mindestmaß an Französisch beherrschen, um zum Beispiel Sicherheitsvorschriften lesen und verstehen zu können.

Info Die Arbeitslosigkeit in Luxemburg Zum ersten Mal seit Juli 2021 waren im Dezember wieder mehr Menschen im Großherzogtum auf Jobsuche: 1171 Menschen mehr als noch im November haben ihren Job verloren, der schlechteste Monat seit Dezember 2020, als innerhalb von vier Wochen zusätzlich 1759 Menschen arbeitslos wurden. Insgesamt waren somit zu Jahresende im Großherzogtum 16.403 Menschen beim Arbeitsamt Adem eingeschrieben. Insgesamt hat der Luxemburger Arbeitsmarkt das vergangene Jahr jedoch besser abgeschnitten als 2020, als zeitweise mehr als 20.000 Menschen ohne Arbeit waren. Im Sommer 2021 fiel die Zahl der Arbeitssuchenden erstmals seit Krisenbeginn wieder unter das Niveau von vor Corona. „Die Zahlen sind für alle Kategorien von Arbeitssuchenden rückläufig, einschließlich derjenigen, die seit mehr als zwölf Monaten arbeitslos gemeldet sind“, schreibt das Arbeitsamt Adem. Die Zahl der Neuanmeldungen sei „relativ niedrig“ geblieben, in etwa auf dem Niveau wie 2018. Langzeitarbeitslose machen jedoch immer noch die Hälfte aller Arbeitssuchenden aus. Und hier steckt das größte Problem, das die Arbeitsverwaltung nun stärker angehen will – weil Anforderungen und Qualifikationen bei den Langzeitarbeitslosen immer stärker auseinanderdriften. Auch die vom Statistikamt Statec berechnete Arbeitslosenquote liegt wieder unter dem Vor-Krisen-Niveau. Nachdem sie im Oktober 2021 auf 5,4 Prozent und somit auf das gleiche Niveau wie in den fünf Monaten vor Beginn der Krise gefallen war, ist sie im Dezember weiter zurückgegangen, auf 5,2 Prozent. Zu Jahresbeginn 2021 hatte sie noch deutlich schlechter – 6,4 Prozent – betragen. Im Zeitraum Mai/Juni 2020 hatte sie mit 7 Prozent ihren „Corona-Höchststand“ erreicht.

Offene Stellen: Die Zahlen sprechen dazu eine eindeutige Sprache. Laut der Arbeitsagentur Adem sind allein im Dezember 3258 neu zu besetzende Stellen hinzugekommen. Damit liegt die Zahl aller im vergangenen Jahr gemeldeten offenen Stellen bei 42 745 Stellen, ein Plus von 62,9 Prozent im Jahresvergleich. Insgesamt sind davon derzeit noch 10 221 Stellen offen, bei aktuell rund 16 000 Arbeitssuchenden.

Der Arbeitsmarkt: Insgesamt gibt es im Großherzogtum 495 554 Arbeitsplätze bei rund 640 000 Einwohnern. Tendenz steigend. Binnen Jahresfrist hat sich die Zahl der Stellen von Dezember 2020 an innerhalb von zwölf Monaten um 17 965 erhöht. Trotz Corona-Krise sind in Luxemburg damit in zwei Jahren gut 25 000 neue Arbeitsplätze entstanden. In diesem Jahr dürfte erstmals die Marke von 500 000 überschritten werden.

Die Grenzgänger: Die größten Profiteure dieses Booms bei den Arbeitsplätzen sind die Grenzgänger. Ihre Zahl ist im Dezember laut der Luxemburger Arbeitsverwaltung auf nun 217 574 Menschen gestiegen, das sind 9853 mehr als noch vor einem Jahr. Das heißt, dass im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte aller neu entstandenen Arbeitsplätze an Grenzgänger aus der Großregion gegangen sind.