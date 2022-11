Agentur für Arbeit : Arbeitsmarkt an Rhein und Mosel: Nennung neuer Daten

Arbeitsmarkt an Rhein und Mosel: Nennung neuer Daten

Saarbrücken Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informiert heute (9.55 Uhr) über die jüngste Entwicklung bei Arbeitslosigkeit und verfügbaren Stellen in Rheinland-Pfalz. Vor dem Hintergrund von Inflation und unsicheren Konjunkturperspektiven geben die Oktoberdaten Hinweise auf die Frage, inwieweit der Arbeitsmarkt seine insgesamt positive Tendenz in diesem Jahr behaupten kann.

Im September lag die Arbeitslosenquote im Land bei 4,7 Prozent. Im Oktober 2021 waren es 4,4 Prozent. Zum Stichtag am 12. September 2022 hatten 105.400 Menschen in Rheinland-Pfalz keine feste Erwerbsarbeit. Die typische September-Entwicklung mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit fiel in diesem Jahr schwächer aus als sonst üblich.