Mainz Arbeitslosigkeit leicht gesunken: Ukraine wichtiger Faktor

Nach einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz in den ersten beiden Monaten des Jahres sind die Zahlen im März wieder leicht gesunken. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag berichtete, waren im März 109.700 Frauen und Männer arbeitslos, 900 oder 0,9 Prozent weniger als im Februar. Allerdings wurden im Vergleich zum März 2022 insgesamt 9200 Arbeitslose oder 9,2 Prozent mehr gezählt. Die Arbeitslosenquote lag im März bei fast 5 Prozent und damit auf dem Stand vom Februar. Vor einem Jahr betrug sie 4,5 Prozent. Stichtag der Erhebung war der 13. März.