Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Saarbrücken Rheinland-Pfalz verzeichnet trotz wirtschaftlicher Unwägbarkeiten einen stabilen Arbeitsmarkt. Im November waren zahlreiche offene Stellen gemeldet - etwa in der Zeitarbeit.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im November leicht zurückgegangen. Die Quote betrug jedoch wie im Oktober unverändert 4,6 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Demnach waren im November 102.300 Menschen ohne feste Erwerbsarbeit. Das waren 300 oder 0,3 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2021 gab es allerdings eine Zunahme der Arbeitslosigkeit um 4700 Menschen oder 4,8 Prozent. Stichtag war der 14. November 2022.