Agentur für Arbeit : Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Das Logo der Agentur für Arbeit. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Oktober leicht zurückgegangen. Die Quote sank von September auf Oktober von 4,7 auf 4,6 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte.

Demnach waren im Oktober 102.573 Menschen ohne feste Erwerbsarbeit. Das waren 2832 oder 2,7 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2021 gab es allerdings eine Zunahme der Arbeitslosigkeit um 2284 Menschen oder 2,3 Prozent.

Der Arbeitsmarkt wird in den nächsten Monaten nach Einschätzung der Bundesagentur zunehmend von der allgemeinen Konjunktureintrübung beeinflusst. „Im Jahr 2023 werden Kriegsfolgen und Krisen die bisher positive Entwicklung am Arbeitsmarkt vermutlich dämpfen“, erklärte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwarte für das nächste Jahr einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1,0 Prozent in Rheinland-Pfalz.

Die Unternehmen im Bundesland meldeten im Oktober insgesamt 46.500 offene Stellen. Das waren 4500 oder 10,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten freien Stellen gab es in der Zeitarbeit (11.170), im Handel (5640), im Verarbeitenden Gewerbe (5060) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (4960).

