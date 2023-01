Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz gestiegen

Eine Frau arbeitet in ihrer Küche aus am Laptop. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist zum Jahresbeginn gestiegen. Demnach betrug die Quote im Januar 4,9 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Dienstag mitteilte.

Stichtag für die Erhebung war der 12. Januar 2023. Im Dezember hatte die Quote bei 4,6 Prozent gelegen.

Im ersten Monat des Jahres seien 110.000 Menschen ohne feste Erwerbsarbeit gewesen, hieß es. Das waren 7500 Menschen (7,3 Prozent) mehr als im Vormonat. Im Vergleich zu Januar 2022 wurden 5400 Arbeitslose mehr gezählt (ein Plus von 5,1 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:230130-99-415300/4

(dpa)