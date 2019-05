Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz erneut gesunken

Das Logo der Agentur für Arbeit. Foto: Jens Kalaene/Archivbild.

Saarbrücken Wegen der guten Wirtschaftslage ist die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz im Mai erneut gesunken. Im abgelaufenen Monat waren demnach rund 95 900 Männer und Frauen erwerbslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.

