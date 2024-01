Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz 2023 gestiegen

Saarbrücken/Mainz · Die Arbeitslosigkeit ist in Rheinland-Pfalz sowohl im Dezember als auch im gesamten Jahr 2023 gestiegen. 113.100 Frauen und Männer waren im letzten Monat des Jahres arbeitslos, 1700 oder 1,5 Prozent mehr als vier Wochen zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte.

Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent, nach 4,9 Prozent im November und 4,6 Prozent im Dezember 2022. Stärker als im Dezember ist die Arbeitslosigkeit im gesamten Jahr gestiegen. 110.700 Menschen waren demnach 2023 arbeitslos gemeldet. Das waren 8200 oder 8,0 Prozent mehr als im Jahr 2022. „Der Arbeitsmarkt hatte sich im letzten Jahr ungünstiger entwickelt als in den beiden Jahren zuvor", sagte die Chefin der Regionaldirektion Heidrun Schulz. Bei fast allen Personengruppen habe es einen Anstieg gegeben, besonders deutlich sei dieser mit rund 18 Prozent bei Menschen mit einem ausländischen Pass ausgefallen. Die Zahl der freien Stellen sei um rund neun Prozent auf 2023 gesunken.

