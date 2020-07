Das Logo der Bundesagentur für Arbeit an der Fassade einer Zweigstelle der Agentur. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Corona-Krise hinterlässt weiter Spuren auf dem Saar-Arbeitsmarkt. Auf dem Ausbildungsmarkt sind noch über 2000 Stellen zu haben, insgesamt wurden aber weniger gemeldet als im Jahr zuvor.

In der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosigkeit im Saarland weiter gestiegen. Insgesamt waren im Juli 41 500 Menschen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Das waren 2,9 Prozent mehr als im Vormonat Juni und 21,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,6 Prozent im Juni auf nun 7,8 Prozent. Zwölf Monate vorher hatte sie nur 6,4 Prozent betragen.