Arbeitslosigkeit gestiegen: Rückgang für 2020 erwartet

Das Logo vom Jobcenter ist zu sehen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Dezember 2019 noch einmal gestiegen. Rund 96 400 Menschen waren im letzten Monat des Jahres erwerbslos gemeldet. Das waren 4,0 Prozent mehr als im Dezember 2018 - und 3,0 Prozent mehr als im November, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Saarbrücken mitteilte.

Die Arbeitslosenquote erreichte 4,3 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 4,1 Prozent gelegen, und im November bei 4,2 Prozent.

„Neben den saisonalen Effekten zeigen sich hier auch leichte konjunkturelle Eintrübungen“, sagte der Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion, Walter Hüther. „Mit Blick auf die Stellensituation im gesamten Jahr ist eine nachlassende Kräftenachfrage der Unternehmen erkennbar.“