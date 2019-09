Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz auf 4,2 Prozent

Saarbrücken In Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosenquote im September auf 4,2 Prozent gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland am Montag mit. Im August lag die Quote demnach noch bei 4,4 Prozent.

„Saisonal bedingt ist die Arbeitslosigkeit im September gesunken, und die Unternehmen meldeten noch einmal mehr Stellen“, sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, in Saarbrücken. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 4,2 Prozent.

„Mit Blick auf das Vorjahr sieht der Arbeitsmarkt allerdings etwas ungünstiger aus. Die Zahl der gemeldeten Stellen ging zurück und die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer stieg an“, sagte Schulz. „Die konjunkturelle Eintrübung hinterlässt erste Zeichen auf dem Arbeitsmarkt.“ Nach Angaben der Regionaldirektion waren im September 95 500 Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz arbeitslos.

Im September waren beim Arbeitgeber-Service der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) 40 400 Stellen gemeldet. Dies waren 1900 oder 4,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten Stellen gab es demnach in der Zeitarbeit (12 730) und im Handel (4260) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (3830).