Arbeitslosenquote im Saarland auf 6,2 Prozent gesunken

Saarbrücken Die Arbeitslosenquote im Saarland ist im September leicht auf 6,2 Prozent gesunken. Das teilte die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland am Montag mit. Im August lag die Quote demnach noch bei 6,4 Prozent.

Für mehr Beschäftigung an der Saar sorgten vor allem das Gesundheitswesen (plus 900 auf 33 100) und das Sozialwesen (plus 400 auf 29 600) sowie die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 800 auf 22 900). Ein Rückgang war hauptsächlich im Verarbeitenden Gewerbe (minus 2000 auf 96 000) sowie bei der Zeitarbeit (minus 1800 auf 10 300) erkennbar.