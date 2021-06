Arbeitskammer fordert gemeinsame Transformationsstrategie

Saarbrücken Die Arbeitskammer des Saarlandes hat in ihrem Jahresbericht an die Landesregierung eine gemeinsame Transformationsstrategie für das Bundesland gefordert. Themen wie Industriepolitik, Nachhaltigkeit oder Wasserstoff seien untrennbar verbunden etwa mit Mitbestimmung oder Weiterbildung, hieß es unter anderem in dem am Montag in Saarbrücken veröffentlichten Papier.