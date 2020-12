Arbeitsagentur stellt Daten für das Saarland vor

Saarbrücken Die Arbeitsagentur stellt heute die Arbeitsmarktdaten für den November im Saarland vor. Dabei wird mit Spannung erwartet, wie sich der Teil-Lockdown in diesem Monat auf die Entwicklung von Erwerbslosigkeit und Kurzarbeit ausgewirkt hat.

Im Oktober war die Arbeitslosigkeit an der Saar den zweiten Monat in Folge zurückgegangen. Insgesamt waren im Oktober 38 700 Frauen und Männer arbeitslos, 1200 weniger als einen Monat zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Arbeitslosen überstieg aber den Vergleichswert im Vorjahr um 5400. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 7,2 Prozent, nach 6,2 Prozent im Oktober 2019.