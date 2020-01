Arbeitsagentur präsentiert Arbeitslosenzahlen des Landes

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die rheinland-pfälzischen Arbeitslosenzahlen für Januar will die Arbeitsagentur heute in Saarbrücken vorstellen. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz gestiegen: Rund 96 400 Menschen waren im letzten Monat des Jahres erwerbslos gemeldet.



