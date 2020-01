Arbeitsagentur legt saarländische Arbeitslosenzahlen vor

Zwei Personen stehen vor dem Logo der Agentur für Arbeit. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die saarländischen Arbeitslosenzahlen für Januar will die Arbeitsagentur heute in Saarbrücken präsentieren. Im Dezember war die Arbeitslosigkeit im Bundesland auf rund 33 000 Menschen gestiegen. Das waren 2800 Menschen mehr als vor Jahresfrist (plus 9,1 Prozent) sowie 700 Menschen mehr als im November (plus 2,1 Prozent).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa