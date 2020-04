Arbeitsagentur: Kurzarbeit nutzen und Kündigungen vermeiden

Heidrun Schulz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Mittlerweile haben Unternehmen in Rheinland-Pfalz und an der Saar tausendfach Kurzarbeit beantragt. Die Arbeitsagentur rät Firmen in der Corona-Krise mit Nachdruck, das Instrument zu nutzen.

Angesichts Tausender Anzeigen zur Kurzarbeit in Rheinland-Pfalz und im Saarland sieht die Bundesagentur für Arbeit die Wirtschaft durch die Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Viele Branchen verzeichneten massive wirtschaftliche Einbußen und würden darüber nachdenken, wie es weitergehen könne, sagte Chefin Heidrun Schulz von der Regionaldirektion in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur. „Um die Zeit der Krise zu überwinden und Beschäftigte zu halten, greifen viele Unternehmen auf Kurzarbeit zurück.“

In den vergangenen guten Jahren habe die Bundesagentur eine Rücklage von 26 Milliarden Euro schaffen können. „Diese kann eingesetzt werden, und sollte sie nicht reichen, erhalten wir Zuschüsse des Bundes“, sagte Schulz. Die Orientierung in Richtung Kurzarbeit sei richtig, die Agenturen für Arbeit könnten diese gut begleiten.

Kurzarbeitergeld sei eine Pflichtleistung: „Wer einen Anspruch hat, erhält sie.“ Die jüngste Bilanz ergibt rund 25 000 Kurzarbeit-Anzeigen für Rheinland-Pfalz und etwa 7000 für das Saarland - Tendenz steigend. Schulz appellierte an Unternehmen, Beschäftigte trotz Corona-Krise nicht vorschnell zu entlassen.

„Fachkräfte zu halten, hat sich in der Finanzkrise 2008/2009 bewährt. Kurzarbeitergeld ist ein gutes Instrument, um die wirtschaftlichen Einbußen abzufedern.“ Bereits in der Finanzkrise habe Deutschland gute Erfahrungen damit gemacht. „Viele Unternehmen haben dieses Mittel genutzt und Entlassungen vermieden. Nach der Krise waren die Mitarbeiter sofort einsatzfähig. Auch international wurde dies wahrgenommen. Viele Länder staunten über Deutschland“, sagte Schulz.