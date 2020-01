Arbeitsagentur: Gebremste Konjunktur macht sich bemerkbar

Auf einem transparenten Würfel ist das Logo der „Bundesagentur für Arbeit“ zu sehen. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild.

Mainz Die gebremste Konjunktur wird sich nach Einschätzung der Arbeitsagentur in diesem Jahr auch in Rheinland-Pfalz bemerkbar machen. Mit einer Krise auf dem Arbeitsmarkt rechnen die Experten aber nicht. Die Arbeitsmarktzahlen für den letzten Monat des Jahres 2019 stellt die Regionaldirektion am heute (10.00 Uhr) in Saarbrücken vor.

