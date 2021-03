Arbeitnehmer verdienten 2019 im Schnitt 4213 Euro brutto

Bad Ems Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz haben im Jahr 2019 im Schnitt 4213 Euro brutto pro Monat verdient. Damit lagen sie unter dem bundesweiten Durchschnitt von 4400 Euro - und an elfter Stelle im Vergleich der 16 Bundesländer, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Frauen verdienten im Schnitt weniger als Männer. Während der monatliche Bruttoverdienst der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 bei 3704 Euro lag, bekamen Männer durchschnittlich 4423 Euro. Der Anteil des Frauenverdienstes am Männereinkommen betrug somit 83,7 Prozent.

Nach früheren Angaben der rheinland-pfälzischen Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) gibt es auch Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien. Diese Unterschiede bestünden also aufgrund direkter Diskriminierung - Frauen verdienten dann nur deshalb weniger, weil sie Frauen seien.