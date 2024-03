Krankenkasse Arbeitnehmer fehlen häufiger wegen Atemwegserkrankungen

Die Krankenkasse AOK hat bei ihren erwerbstätigen Versicherten in Rheinland-Pfalz einen gestiegenen Anteil an Arbeitsunfähigkeitsfällen wegen Atemwegserkrankungen verzeichnet. So waren im vergangenen Jahr in 26,7 Prozent der von der AOK registrierten Fälle in dem Bundesland Erkrankungen der Atemwege die Ursache gewesen. 2022 hatte der Anteil bei 25,1 Prozent gelegen, 2021 bei 14 Prozent, wie die Kasse mitteilte. „Nach einem Rückgang der Krankschreibungen in den ersten beiden Coronajahren sind durch den Wegfall der Abstands- und Hygieneregeln insbesondere die Infektionskrankheiten rasant angestiegen“, erklärte die AOK-Vorstandsvorsitzende Martina Niemeyer.