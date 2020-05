Arbeiter erliegt Verletzungen nach Unfall mit Gabelstapler

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kaiserslautern Der bei einem Unfall mit einem tonnenschweren Gabelstapler in Kaiserslautern verletzte Arbeiter ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 33-Jährige war am Dienstag auf dem Areal der Firma, für die er arbeitete, über eine Rampe gefahren.

