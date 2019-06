Arbeiten am Autobahnkreuz Mainz Süd bringen Einschränkungen

Mainz Wegen Wartungsarbeiten müssen sich Fahrer im Bereich des Autobahnkreuzes Mainz Süd am Wochenende auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mit.

An der Behelfsbrücke der A60 müssen demnach Verschleißteile ausgetauscht werden. Die Brücke wird daher am Freitag und Samstag jeweils von 4 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags voll gesperrt.

In der Zeit gibt es für Fahrer, die aus Richtung Frankfurt in Fahrtrichtung Bingen und Alzey unterwegs sind, eine eingeengte Spur. Sie werden über die nördliche Brücke über die Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg geführt.

Im Falle der A63 unterhalb der Behelfsbrücke ist die Lage komplizierter. Am Freitag soll dort für den Verkehr noch mindestens ein Fahrstreifen in Richtung Mainz und Alzey zur Verfügung stehen. Am Samstag allerdings wird die A63 unter der Behelfsbrücke in Richtung Alzey komplett gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Mainz wird über die Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg umgeleitet.