Arbeit von Pflegekräften soll attraktiver werden

Ein Mitarbeiter der Pflege in Schutzausrüstung guckt in ein Patientenzimmer auf der Intensivstation. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Mainz Mit einem Tarifvertrag sollen pflegende Menschen endlich mehr Geld für ihre Arbeit bekommen. Dies sei eine wichtige Stellschraube für bessere Arbeitsbedingungen, sagt Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Sie sind sich einig im erklärten Ziel, die schwierigen Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern: Arbeitgeber und Gewerkschaft, Ministerium und Berufskammer haben sich am Mittwoch in Mainz zu einem „Fachkräftegipfel Pflege“ getroffen und sich unter anderem einhellig für eine bessere Entlohnung ausgesprochen.