Evangelische Kirche Arbeit mit Konfirmanden im Wandel

In vielen Gemeinden und in der Ausbildung gebe es bereits neue Pädagogik, auch wenn einige Gemeinden die Arbeit mit den jungen Menschen weiter so gestalteten, wie es früher war. Aber insgesamt habe sich die Pädagogik und auch die Einstellungen zu den Kindern gewandelt. Die Arbeit werde sich auch künftig wegen sinkender Konfirmandenzahlen und vor dem Hintergrund der Kirchenaustritte und dem damit verbundenen Spardruck weiterentwickeln müssen. „Zeitgemäße Didaktik bezieht Meinung, die Lebenswelt, den Wunsch, etwas kreativ zu gestalten, das Bedürfnis, auch an anderen Orten zu lernen, und die digitalen Kenntnisse der Jugendlichen mit ein“, sagte Simon.