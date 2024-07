Politiker und Ferien Arbeit bis Albanien: Ferienpläne des Kabinetts

Der neue Regierungschef „wird die Zeit intensiv für interne Dienstgeschäfte nutzen“, heißt es in der Staatskanzlei in Mainz. Schweitzer werde an den ersten Tagen der Ferien überwiegend Aktenstudien betreiben und keine öffentlichen Termine wahrnehmen. Er freue sich, dass dies in Zeiten von E-Akte und Videokonferenzen auch jenseits des Büros möglich sei. „Vielleicht gibt es dadurch auch Zeitfenster, um mit der Familie zusammen etwas Kraft zu tanken.“