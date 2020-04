April in Rheinland-Pfalz und Saarland bisher zu trocken

Offenbach In der ersten Aprilhälfte sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) deutlich zu wenig Niederschläge gefallen. „Bisher kamen nur 1,5 Liter pro Quadratmeter zusammen“, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag über die bundesweiten Werte.

„Das ist nur drei Prozent des Üblichen.“ Noch extremer waren die Werte in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Während in Rheinland-Pfalz nur ein Prozent der üblichen Regenmengen in der ersten Monatshälfte gefallen war, waren es im Saarland sogar nur 0,4 Prozent. „Da baut sich etwas auf“, fürchtete der Meteorologe.