Pandemie : Applaus und Kritik: Echo auf Aus von Isolationspflicht

Stuttgart Die Landesregierung geht einen Schritt in Richtung mehr Eigenverantwortung und schafft die häusliche Isolation für Corona-Infizierte ab. Die neue Regelung hinterlässt aber viele Fragen. Ein Echo aus Applaus und scharfer Kritik.

Baden-Württemberg hat die Isolationspflicht gekippt, auch andere Bundesländer sind diesen Schritt gegangen. Das stößt auf Kritik und Unsicherheit unter anderem in Schulen, aus Teilen der Wirtschaft kommt hingegen Zustimmung. Denn nach der neuen Verordnung müssen Infizierte ohne Symptome ab sofort nur noch eine Maske tragen und nicht mehr in den eigenen vier Wänden bleiben. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kritisiert, es sollte in der Unsicherheit der Pandemie Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen. Sein Land will erst Ende Dezember über Corona-Schutzmaßnahmen entscheiden.