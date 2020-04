Appell: Notaufnahmen nicht aus Angst vor Corona meiden

Ein Arzt steht neben einem Intensivbett im Krankenhaus. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Die Patientenzahlen in den saarländischen Notaufnahmen sind rückläufig. Das könnte dem Gesundheitsministerium zufolge an der Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus liegen. Es appellierte daher am Mittwoch an die Bürger, bei gesundheitlichen Problemen dennoch Hilfe zu suchen.

„Bei vielen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt zählt wortwörtlich jede Minute.“

Patienten sollten daher nicht zögern, zu ihrem Arzt oder in eine Notaufnahme zu gehen. Je nach Fall könne auch weiterhin die Notrufnummer 112 gewählt werden. „Die Notfallversorgung wie die allgemeine medizinische Versorgung ist im Saarland auch in Zeiten der Corona-Pandemie weiterhin gesichert.“