Appell an Abiturienten: Hygieneregeln einhalten

Christine Streichert-Clivot (SPD). Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat angesichts der kommenden Abiturprüfungen an das Verantwortungsbewusstsein der Prüflinge appelliert. Diese trügen die Verantwortung dafür, die notwendigen Hygieneregeln einzuhalten, schrieb sie in einem am Freitag veröffentlichten Offenen Brief.

