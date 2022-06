Hochschule Mainz : App will „Zukunftsbild“ von Rheinland-Pfalz entwickeln

App will „Zukunftsbild“ von Rheinland-Pfalz entwickeln

Mainz Studierende der Hochschule Mainz haben eine App entwickelt, die zu Antworten auf Zukunftsfragen für Rheinland-Pfalz einlädt. Damit werde eine unterhaltsame und spielerische Sicht auf Zukunftswünsche der Menschen im Bundesland ermöglicht, erklärte am Mittwoch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und fügte hinzu: „Ich bin gespannt auf die Visionen und Wünsche der User und Userinnen.“

Die App „daheim_rlp - Du in Deiner Zukunft!“ wurde von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) und dem Institut für Mediengestaltung (img) der Hochschule Mainz umgesetzt.

Die Idee dazu entstand als Beitrag zum 75-jährigen Bestehen des Bundeslands in einem Seminar am img unter Leitung der Mediendesign-Wissenschaftlerin Anja Stöffler. Die App soll in den nächsten Tagen über die App-Stores von Apple und Google angeboten werden.