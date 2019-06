App will Vielfalt des sportlichen Lebens in Mainz abbilden

Mainz Vom Bobbycar-Rennen bis zum Bundesligafußball: eine neue App namens „Sportstadt Mainz“ bildet das gesamte sportliche Leben in der Landeshauptstadt ab. Die Anwendung für mobile Apple- wie Android-Geräte sei die erste dieser Art in Rheinland-Pfalz, sagte der Vorsitzende des Stadtsportverbands, Alexander Reinemann, vor einer Präsentation der Stadt Mainz am (heutigen) Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Interesse gebe es auch in anderen Stadtsportverbänden wie Ingelheim, Worms, Ludwigshafen oder Zweibrücken.