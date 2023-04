Arzneimittel Apothekenkammer: Medikamentenknappheit hält an

„Wenn wir einen Wirkstoff in einer anderen Stärke haben, können wir manchmal umrechnen“, sagte Stahl, der auch eine Apotheke in Neustadt an der Weinstraße führt. Je nach Dosierung könnten Tabletten geteilt oder mehrfach eingenommen werden. „Das funktioniert natürlich nur, wenn andere Größen überhaupt lieferbar sind.“ In vielen Fällen müsse Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin gehalten werden, ob auch ein anderer Wirkstoff helfen könne.