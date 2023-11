Gesundheitspolitik Apotheken geschlossen: Protest gegen Politik

Kunden und Kundinnen von Apotheken standen am Mittwoch an zahlreichen Apotheken vor verschlossenen Türen: Die Apotheken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland protestierten gegen die Bundespolitik. „Wir nehmen an dem Streik teil, weil die Arbeitsbedingungen für Apotheken immer schlechter werden, die Wertschätzung unserer Arbeit in der Politik immer weiter sinkt, und gleichzeitig der Aufwand für uns immer weiter steigt, technisch, finanziell, personell, logistisch, bürokratisch“, teilte etwa die Moselweiß-Apotheke in Koblenz mit.