AOK: Saarlandweit 101 000 Menschen an Diabetes erkrankt

Saarbrücken Im Saarland sind nach einer Auswertung der Krankenkasse AOK überdurchschnittlich viele Menschen an Diabetes erkrankt. Landesweit liegt der Anteil der Typ-2-Diabetiker in der Bevölkerung bei 10,1 Prozent - bei einem bundesweiten Durchschnitt von 8,6 Prozent, wie aus dem neuen Gesundheitsatlas Saarland zum Typ-2-Diabetes hervorgeht.

Insgesamt lebten in 2017 rund 101 000 Menschen mit der Erkrankung. Mehr als die Hälfte sei über 70 Jahre alt, hieß es in einer Mitteilung am Montag.