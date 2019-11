AOK: Regionale Unterschiede bei Diabetes-Erkrankungen

Das Logo der Krankenkasse AOK ist zu sehen. Foto: Jens Wolf/zb/dpa.

Mainz Bei der Zahl der Diabetiker gibt es nach einer Auswertung der Krankenkasse AOK in Rheinland-Pfalz große regionale Unterschiede: Demnach hatten in Mainz im Jahr 2017 nur 6,7 Prozent der Einwohner einen vom Arzt diagnostizierten Typ-2-Diabetes, während der Anteil in Pirmasens mit 12,2 Prozent fast doppelt so hoch lag.

Landesweit lebten rund 356 000 Menschen mit der Erkrankung, wie aus dem neuen Gesundheitsatlas Rheinland-Pfalz zu Typ-2-Diabetes hervorgeht. Mehr als die Hälfte sind über 70 Jahre alt.