Anwaltliche Beratungsstellungen für Bürger mit wenig Geld

Ein Rechtsanwalt trägt eine weiße Krawatte unter seiner Robe. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Mainz Acht anwaltliche Beratungsstellen helfen Bürgern mit wenig Geld in Rheinland-Pfalz. In diesen kostenlosen Einrichtungen etwa in Gerichten und Häusern des Jugendrechts gibt es laut dem Justizministerium in Mainz „eine schnelle, unbürokratische und kostenlose Beratung durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt“.

Zivil-, sozial- oder strafrechtliche Fragen beispielsweise könnten hier oft schon abschließend ohne Prozess geregelt werden. Das entlaste auch die Justiz.